An der B 2 in Bornitz haben Anwohner eine Warnweste aufgehängt. Sie soll zur Einhaltung der Geschwindigkeit animieren.

Bornitz/MZ - Eine grelle Warnweste hängt an einem Pfosten direkt an der Bundesstraße 2 in Bornitz. „Wir haben ein neues Haus gebaut und fühlen uns wohl in der Gemeinde Elsteraue“, sagt Kevin Hüfner. Gleich hinter dem Einfamilienhaus beginnen Grünanlagen, Gärten und die Elsterwiesen. Doch Ruhe findet das junge Paar nicht. „Vor allem Lkw diverser Firmen rasen durch Bornitz. Das sie eigentlich 50 Kilometer pro Stunde fahren müssten, interessiert hier niemanden“, erzählt Kevin Hüfner. Schon oft haben die Gläser im Schrank gewackelt. Am schlimmsten sei es in der Nacht, wenn die Lkw mit leerem Hänger durch das Dorf rasen und es laut scheppert. „Wir haben unsere Sorgen den Unternehmen Südzucker und Mibrag mitgeteilt, denn viele Raser kommen von ihnen. Man versprach uns, mit den Fahrern zu reden, doch spürbar passiert ist nichts“, erzählt das Paar.