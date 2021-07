Bootsbauer aus Zeitzer Kita erobern die Weltmeere

Zeitz/MZ - Bestes Segelwetter! Die Kinder des Kindergartens Regenbogen aus Zeitz konnten es nicht mehr erwarten, ihre selbst gebauten Holzboote endlich schwimmen zu lassen. Doch bevor die kleinen Kapitäne „Leinen los“ rufen konnten, besuchten sie die Ausstellung „Ahoi kleiner Seemann“ im Balkensaal des Schlosses Moritzburg.

Kindgerecht und feinfühlig erzählte Ulrike Trummer vom Kunst- und Museumspädagogischen Zentrum Johannes Lebek die Geschichte der ausgestellten Spielschiffe. Für die Kinder war es ein Erlebnis, sich in einem so großen Schloss zu bewegen. Überall knarzte es. Türen fielen von selbst zu. Spielerisch wurde die Museumswelt erkundet.

Danach ging es in das Torhaus des Schlosses. In kleinen Gruppen wurde dann gesägt, gebohrt und geklebt. Angeregt durch die Ausstellung bastelten sie unter Anleitung von Ulrike Trummer aus Holzstöcken und Rinde kleine Segelboote. Es war faszinierend anzusehen, wie geschickt die Kinder mit Bohrer und Säge umgingen. Jedes gelungene Loch erzeugte ein Strahlen in ihren Augen. Noch schnell eine Feder in den Rumpf gesteckt und der Segeltörn kann beginnen. „Ich finde das Bauen mit Holz und Rinde toll. Es macht richtig Spaß.“ Während der siebenjährige Luca aus Zeitz das erzählt, hält er stolz sein Boot in die Kamera.

Kentert mein Boot?

Im Gänsemarsch zogen die jungen Seefahrer in den Schlosspark zum Brunnen vor der Orangerie. Auf Kommando von Ulrike Trummer wurden die Boote gemeinsam zu Wasser gelassen. Doch dann tauchten plötzlich ungeahnte Probleme auf. Kentert mein Boot? Wie bekomme ich es wieder, wenn es mitten im Brunnen treibt und nicht mehr von alleine ans andere Ufer schwimmt. Mit viel Erfindungsreichtum und einigen nassen T-Shirts erreichten am Ende alle Boote wieder einen sicheren Hafen.

Luca ist stolz auf sein erstes selbstgebautes Schiff. Er würde es am liebsten sofort zu Wasser lassen. (Foto: Peter Zielinski)

Seit fast 20 Jahren widmet sich die studierte Bildhauerin der Arbeit mit den Kindern im Museum Schloss Moritzburg. „Wenn sie etwas mit den eigenen Händen hergestellt haben und es dann auch noch mit nach Hause nehmen können, macht es die Kinder richtig glücklich. Man braucht gar nicht viel dazu. Ein Stück Holz, eine Feder, eine Säge, ein Bohrer und schon kann man ein tolles Segelschiff bauen“, sagt Ulrike Trummer.

„Bis Ende September bieten wir ab jetzt die zweieinhalbstündigen Schiffbastelkurse an.“

Da das Museum seit November des vergangenen Jahres coronabedingt geschlossen war, fanden auch keine Kurse statt. Sie ist froh, dass es wieder losgeht. „Bis Ende September bieten wir ab jetzt die zweieinhalbstündigen Schiffbastelkurse inklusive Museumsbesuch an.“ Auch für die beiden Erzieherinnen, Barbara Walther und Christiane Rösner, die die Kinder begleitet haben, hat sich durch die Einschränkungen in den letzten Monaten der Zeitplan gehörig verändert. „Was wir an Aktivitäten sonst über das ganze Jahr verteilt haben, müssen wir jetzt in die letzten drei Wochen hineinpacken“, erzählt Barbara Walther. „Wir waren schon auf dem Rathausturm, im unterirdischen Zeitz, jetzt hier und am 13. Juli feiern wir im Kindergarten das Zuckertütenfest“, ergänzt Christiane Rösner. Es sind schließlich die letzten Wochen im Kindergarten bevor ein neuer Lebensabschnitt für die Kinder beginnt.

Auf die Schule freuen sie sich schon. „Ich komme auf die Schule in der Bergsiedlung“, ruft die sechsjährige Nikola aus dem Hintergrund. „Ich auch“, sprudelt es aus Luca heraus. Doch heute freut er sich erst einmal darauf, dass er mit Papa und dem neuen Boot zum Baden gehen kann. „Aber vorher muss Papa noch eine Schnur am Boot befestigen, damit es nicht davon schwimmt.“ Problem gelöst.

Terminvereinbarung telefonisch unter 03441/68 81 51 (Wenn eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen wird, erfolgt ein Rückruf.)