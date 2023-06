Ein 43-Jähriger musste sich vor dem Amtsgericht in Zeitz verantworten. Er wurde verurteilt, weil er wegen seiner Bombendrohung die Agentur für Arbeit geräumt worden war.

Bombendrohung bei der Agentur für Arbeit: So viel Strafe muss ein Zeitzer dafür zahlen

Zeitz/MZ - Weil er im August 2022 unter anderem einen Briefumschlag mit der Aufschrift „Bombendrohung“ in den Briefkasten der Agentur für Arbeit in der Weißenfelser Straße in Zeitz eingeworfen hat, muss ein 43-jähriger Zeitzer jetzt 400 Euro Geldstrafe zahlen. Im Urteil des Amtsgerichts einbezogen ist eine Körperverletzung gegen seine langjährige Freundin, mit der er ein Kind hat. „Ich habe den Eindruck, dass es Ihnen wirklich leid tut und ich nehme Sie beim Wort, dass Sie gegenüber Ihrer Freundin nicht mehr übergriffig werden. Aber Sie haben offenbar eine kurze Zündschnur“, mahnte der Richter zum Schluss.