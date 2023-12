Blutspende am Montag in Theißen bei Zeitz fällt aus

Theißen/MZ - Der für diesen Montag in der Zeit von 14.30 bis 18.30 Uhr angekündigte Blutspendetermin des Deutschen Roten Kreuzes in Theißen fällt aus. Das hat der DRK-Kreisverband am Montagvormittag mitgeteilt. Hintergrund für den Ausfall sind laut DRK mehrerer krankheitsbedingte Ausfälle!