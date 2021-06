Blumenrätsel und Besuch im Schlosspark Zeitz

Zeitz - „Endlich wieder Veranstaltungen im Schlosspark!“, sagt Kathrin Nerling, Mitarbeiterin für Presse und Marketing im Sachgebiet Kultur und Tourismus, das den Zeitzer Gartentraum federführend betreut. Möglich werden die Veranstaltungen passend zum Wochenende 4. bis 6. Juni, wenn das Deutsche Gartennetz zum „Rendezvous im Garten“ einlädt. Das Museum Schloss Moritzburg und der Schlosspark beteiligen sich natürlich daran.

„Im Rahmen unserer Veranstaltung Rendezvous im Garten können die Besucher Blumen nicht nur in unserem Schlosspark suchen, sondern auch im Schloss“, wirbt Kathrin Nerling. „Mit unserem Blumenrätsel kann man die Dauerausstellungen neu entdecken und herausfinden, was genau der goldene Engel auf dem Uhrturm von dem Schloss Moritzburg an der Weißen Elster in der Hand hält und welche Bedeutung sich dahinter verbirgt.“ Mitmachen können Jung und Alt. Zudem erwartet jeden gartenliebenden Museumsbesucher außer der Freude am Blumenrätseln bei erfolgreicher Rätselsuche eine kleine Überraschung an der Museumskasse.

Jubiläumsschau

Die Sonderausstellung „Leidenschaft für Schönheit - Gartenträume in Sachsen-Anhalt“ zum Gartenträume-Jubiläum 2020 - und wegen Corona „+1“ - ist noch zu sehen und erzählt anhand von markanten, wertvollen und überraschenden Objekten etwas über das Wesen und die Einzigartigkeit jeder Parkanlage. „Durch originale Pläne, Gemälde, historische Werkzeuge, Postkarten, Skulpturen und vieles mehr wird die ungeheure Vielfalt an kulturellen Werten und Geschichten, die die Gärten in sich bergen, offensichtlich“, so Nerling.

Von Jagd bis Kräuter

Natürlich geht es auch in den Schlosspark. Mit gleich mehreren geführten Rundgängen. Die Jagdführung „Ein fürstliches Halali oder Eine Herzogin kann das Jagen nicht lassen“ geht der Frage nach, wen Herzogin Maria Amalia mehr liebte: ihren Ehemann oder die Jagd? Hofmeisterin Agnes von Pflugk (Carmen Sengewald) begibt sich mit den Gästen auf Spurensuche am Samstag, 5. Juni, 10.30 Uhr und Sonntag, 6. Juni, 13 Uhr. Nadine Neumann lädt zur Gartenführung „Ein Schlossgarten voller Rätsel – Von der Gartenlust der Zeitzer Herzöge“ (Samstag, 5. Juni, 13 Uhr und Sonntag, 6. Juni, 10.30 Uhr) ein und Gärtnerin Elisabeth Sparmann und Parkführerin Christine Strüpling geht es am Samstag, 5. Juni, 15 Uhr unter dem Motto „Kräuter aus des Herzogs Garten – Kleine Kräuterkunde und Geschichtliches“ auf Tour. „Von der Industriebrache zum Gartentraum“ geht es am Sonntag, 6. Juni, um 15 Uhr mit Christine Strüpling. Pro Führung können 20 Gäste teilnehmen. Die Kosten liegen zwischen neun und elf Euro (ermäßigt sechs bis acht, Kinder drei Euro). Anmelden kann man sich in der Tourist-Information Zeitz. (mz)

Tourist-Info: 03441/8 32 91, tourismus@stadt-zeitz.de