Archäologie im Burgenlandkreis Blick in die Geschichte: Spuren der „Waldvetter“ auf dem Parkplatz Besenstraße in Zeitz entdeckt

Bei den Arbeiten an der Kalkstraße in Zeitz wurden im Zuge der archäologischen Untersuchungen die Grundmauern des Hauses Nummer 3 freigelegt. Was sie erzählen könnten.