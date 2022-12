Blaue Tonnen stehen in Zeitz-Ost in Flammen

Zeitz/MZ/and - Am späten Freitagabend hat es noch einen Einsatz für die Zeitzer Feuerwehr gegeben. Wie die Polizei bestätigt, brannten in Zeitz-Ost zwei blaue Wertstofftonnen.Die Feuerwehr musste in die Dietrich-Bonhoeffer-Straße ausrücken, um den Brand der beiden Papiertonnen zu löschen. Laut Polizei dauert die Ermittlung der Brandursache noch an. Wegen Sachbeschädigung durch Feuer werde nun ermittelt.Auch in Naumburg und Weißenfels hat es Feuerwehreinsätze gegeben. In Naumburg, Am Georgentor, brannte am Samstag laut Polizei gegen 1 Uhr ein Audi. Die Feuerwehr löschte den Brand. Anzeichen eines Branddelikts liegen nicht vor, so die Polizei. Ob ein technischer Defekt ursächlich war, werde geprüft.In Weißenfels, Markwerbener Straße, geriet in der Samstagnacht gegen 4.50 Uhr eine Gartenlaube in Vollbrand. Der Schaden wird auf etwa 3.000 Euro beziffert, so die Polizei. Wie es zu dem Brandausbruch kam, ist Gegenstand noch andauernder Ermittlungen. Die Feuerwehr war zur Brandbekämpfung vor Ort. Die Kripo ermittelt in der Sache.

