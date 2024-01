Berufsfeuerwehrmann und künstlerischer Autodidakt: Torsten Wienhold wird ab Februar in der Gewandhausgalerie am Altmarkt in Zeitz ausstellen.

Zeitz/MZ. - „Strömungen“ ist die neue Ausstellung in der Gewandhausgalerie in der Tourist-Information Zeitz am Altmarkt überschrieben. Weshalb die Ausstellung diesen Titel trägt, könne man zur Ausstellungseröffnung am Dienstag, 13. Februar, erfahren, verspricht die Kuratorin der Galerie Reglindis Prudlik. Und zwar vom Künstler selbst, der anwesend sein wird: Torsten Wienhold.