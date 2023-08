Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ - Der Bienengarten zieht vom Gelände des SRH-Klinikums an der Lindenallee in den Schlosspark Moritzburg Zeitz. Der Vertrag zum Bienenlehrgarten am Klinikum bestand zwischen dem Klinikum und dem Imkerverein Zeitz und Umgegend von 1895. Er sei zum 31. August im beiderseitigen Einvernehmen gekündigt worden, bestätigte Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU) gegenüber dem Stadtrat, nachdem die SRH-Geschäftsführung erklärt hatte, dass man an der Weiterführung des Vertrages nicht mehr interessiert sei.