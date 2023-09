Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Alttröglitz/MZ - Man kann sie nicht sehen, riechen oder schmecken. Sie stecken in Regenjacken und Sportbekleidung, in beschichten Töpfen und Pfannen, in Kabeln und Mikrochips: Die Rede ist von ewigen Chemikalien – eine Gruppe künstlich hergestellter Stoffe, der sogenannten per- und polyflourierten Chemikalien, kurz PFAS. Die EU schätzt diese extrem langlebigen Stoffe als gesundheitsgefährdend ein und plant ein europaweites Verbot.