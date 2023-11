Familie Schneider lebte über 40 Jahre auf dem Schulgelände in Droyßig. Jetzt kehrt sie an diesen Ort zurück und nimmt am Workshop zur Gestaltung der Zukunft teil. Welche Gedanken sie bewegen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Droyssig/MZ. - Schönes historisches Parkett liegt in der Wohnstube, helle Auslegware in der Wohnung darüber, und an der Klingel steht noch das alte Namensschild B. Schneider. „Wir haben hier mit vier Töchtern von 1968 bis zum August 2010 gewohnt“, erzählt Brigitte Schneider. So lebte die Familie über 40 Jahre lang in der so genannten Kritzinger Villa auf dem Gelände der heutigen CJD Christophorusschule Droyßig. Seit mehreren Jahren steht die Villa leer, und jetzt werden Pläne für eine neue Zukunft entwickelt.