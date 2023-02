Nach dem Abbruch der alten Hanfmühle in der Steintorvorstadt melden sich Leser. An welche prägenden Gebäude sie sich erinnern.

Bevor der Abrissbagger kam, gab es viele Häuser in Zeitz, die das Stadtbild prägten

1996 erfolgte der „brutale Abbruch eines Industriedenkmals für eine nie errichtete Einkaufspassage“, wie heute angesichts des „Lochs“ am Schützenplatz, das regelmäßig zuwächst und ebenso regelmäßig wieder freigeschnitten wird, wohl unzweifelhaft feststehen dürfte.

Zeitz/MZ - Der Abriss der Hanfmühle in der Zeitzer Steintorvorstadt hat bei vielen Zeitzern Erinnerungen an andere stadtbildprägende und geschichtsträchtige Gebäude wachgerufen, die abgerissen wurden. Die MZ erinnert nach den Hinweisen der Leser an solche Gebäude und ihre Geschichte.