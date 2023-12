Großeinsatz von Rettungskräften in der Ludwig-Lange-Straße in Zeitz

Zeitz/MZ - Ein Großaufgebot an Rettungskräften – Feuerwehr, DRK, Polizei – ist am Donnerstagmittag in die Ludwig-Lange-Straße in Zeitz ausgerückt. Den Einsatz ausgelöst hatte laut Polizei ein sturzbetrunkener Mieter im Haus Nummer 2. Er hatte Papier in einem Behältnis angezündet und wieder gelöscht und dabei einen Rauchmelder aktiviert.