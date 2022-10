Betrunkener will bei Kontrolle fliehen

Meineweh/MZ - Bei einer Auseinandersetzung im Zusammenhang mit einer Autokontrolle an der B 180 ist am Donnerstagmittag in Meineweh ein Polizist verletzt worden. Laut Revier war ein 37-jähriger Mann in seinem Wagen gestoppt worden. Dieser versuchte, zu Fuß vor der Kontrolle zu flüchten. Als er kurze Zeit später gestellt worden war, griff der 37-Jährige die Polizisten an. Dabei wurde der Beamte verletzt. Der Verdächtige habe unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestanden.