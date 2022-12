Bei einer Kontrolle in Zeitz bemerken Polizeibeamte Alkoholgeruch. Der gestoppte Fahrer muss seinen Führerschein abgeben.

Ein betrunkener Autofahrer ist in Zeitz aus dem Verkehr gezogen worden.

Zeitz/MZ - Einen stark alkoholisierten Pkw-Fahrer hat die Polizei in der Nacht zum Mittwoch in Zeitz ertappt. Nach Polizeiangaben wurde der Mann in der Naumburger Straße angehalten. Da die Beamten Alkoholgeruch wahrgenommen haben, veranlassten sie einen Atemalkoholtest. Das Ergebnis: 2,57 Promille. Dem Mann wurde der Führerschein weggenommen und er wurde ins Krankenhaus zur Blutentnahme gebracht.