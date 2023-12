Zeitz/MZ - Ein betrunkener Autofahrer ist in der Nacht zu Mittwoch in der Neumarktstraße in Zeitz von der Polizei gestoppt worden. Laut Revier hatten die Beamten bei der Kontrolle „erheblichen Alkoholgeruch“ wahrgenommen, der Atemalkoholtest ergab 1,14 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde eingezogen.

In der gleichen Nacht stoppten und kontrollierten Beamte in der Badstubenvorstadt in Zeitz einen Autofahrer, gegen den nun ermittelt wird. Nach Revierangaben ergab ein Test, dass der Mann unter Drogen stand. Die Weiterfahrt wurde untersagt, zudem musste er zur Blutprobe in die Klinik.