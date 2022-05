Zeitz/MZ - Ein betrunkener Autofahrer hat in der Schillerstraße in Zeitz einen Verkehrsunfall verursacht. Laut Polizei war der Mann mit seinem Wagen am Sonntagabend am rechten Fahrbahnrand auf einen geparkten Pkw aufgefahren. Bei der Unfallaufnahme nahmen die Beamten starken Alkoholgeruch wahr. Ein Test ergab einen Wert von 1,61 Promille.