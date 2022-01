Mit 2,35 Promille am Steuer

Polizei stoppt in Kayna ein Fahrzeug.

Kayna/MZ - Streifenbeamte haben in der Nacht zu Dienstag in Kayna einen betrunkenen Autofahrer ertappt. Nach Polizeiangaben hatten sie den Mann in seinem Wagen gestoppt und kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,35 Promille. Der Fahrer musste im Klinikum eine Blutprobe abgeben, der Führerschein wurde eingezogen.