Passanten waren in Zeitz auf die Fahrweise des Mannes aufmerksam geworden und alarmierten die Polizei.

Alle Parklücken zu klein? Autofahrer in Zeitz mit 3,42 Promille von Polizei kontrolliert

Bei dem Mann zeigte der Test mehr als drei Promille an.

Zeitz/MZ - Mit 3,42 Promille ist ein Mann am Mittwochabend mit seinem Auto durch die Rosa-Luxemburg-Straße in Zeitz gefahren. Wie die Polizei mitteilte, sind Passanten auf seine auffällige Fahrweise aufmerksam geworden und haben die Beamten alarmiert. Der Alkoholisierte begründete sein stetiges Anfahren und Bremsen damit, dass er eine Parklücke suche, die jedoch alle zu klein seien. Nachdem die Polizei den Atemalkoholtest durchgeführt hatte, ging es für den Mann ohne seinen Führerschein in das nächstgelegene Krankenhaus zum Bluttest.