Betrugsvorwurf: Früherer Landtagsabgeordnetet Arnd Czapek wieder vor Gericht

Das Haus in der Zeitzer Baenschstraße, das Arnd Czapek wenige Monate vor dem Elsterhochwasser 2013 erwarb.

Zeitz/Halle/MZ - Es mutet an wie eine schier unendliche Geschichte. Am Freitag startet erneut vor dem Landgericht in Halle der Prozess gegen den ehemaligen CDU-Landtagsabgeordneten Arnd Czapek aus der Gemeinde Gutenborn. Ihm wird Betrug im Zusammenhang mit öffentlichen Geldern aus dem Fluthilfefonds des Landes Sachsen-Anhalt vorgeworfen. Das ist der Auftakt zur bereits vierten Runde.