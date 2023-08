Bei Telefonbetrug verwickeln die Täter ihre Opfer oft in stundenlage Gespräche und bleiben bis zur Geldübergabe am Telefon.

Zeitz/MZ - Eine 85-jährige Frau aus Zeitz ist am Dienstag Opfer dreister Trickbetrüger geworden: Nach Polizeiangaben hat die Seniorin einem unbekannten Abholer am Nachmittag an der Haustür einen „mittleren fünfstelligen“ Geldbetrag - also um die 50.000 Euro - übergeben.

Tochter der Zeitzerin hatte angeblich einen Unfall

Laut den Beamten hatte die Zeitzerin zuvor am Mittag einen Anruf von einer unbekannten Frau erhalten. Diese habe ihr vorgegaukelt, dass ihre Tochter wegen eines Verkehrsunfalls in Haft käme, sollte sie keine Kaution bezahlen. Die Zeitzerin fiel auf diese Täuschung herein.

Polizei warnt dringend vor Geldübergaben

Die Polizei warnt immer wieder dringend davor, fremden Personen Geld oder andere Wertgegenstände oder Bankkontodaten auszuhändigen beziehungsweise zu übermitteln. Im Falle von Trick- oder sogenannten Schockanrufen, in denen die Täter häufig von angeblichen Unfällen naher Verwandter und von Kautionsforderungen berichten, sollte man entweder auflegen oder im Zweifel die genannten Verwandten direkt kontaktieren und nach deren Befinden fragen.