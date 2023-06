Prozess am Amtsgericht im Burgenlandkreis

Zeitz/MZ - Spätestens als die Angeklagte vor dem Amtsgericht erzählte, was sie beruflich mache, fiel der Richter sichtbar vom Glauben ab. Kurz darauf verurteilte er die 29-jährige Zeitzerin wegen Betrugs in vier Fällen zu einer Geldstrafe in Höhe von 3.500 Euro. Die Angeklagte hatte zuvor noch behauptet, „dass ich mir nicht erklären kann, warum die Ware nicht beim Käufer angekommen ist. Ich habe alles ordnungsgemäß verschickt.“ Dabei arbeitet sie selber seit rund acht Jahren bei einem großen deutschen Postdienstleistungsunternehmen. Dort kümmert sie sich als Sachbearbeiterin um verloren gegangene Pakete.