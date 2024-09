Zeitz/MZ. - Das Waldbad Kayna hat in diesem Jahr sehr deutlich an Besuchern zugelegt. Es stehen 9.121 Gäste in der Statistik. Im Vorjahr waren es etwas über 4.000 und im Jahr 2022 waren es knapp 6.000. Diese Zahlen stellte Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU) in der jüngsten Stadtratssitzung vor. Die Open-Air-Badesaison wurde am 31. August beendet“, so Thieme, „zu Beginn der Saison zeigte sich das Wetter durchwachsen, so dass die Besucherzahlen anfangs niedrig waren. Mit Beginn der Ferien und des anhaltenden schönen Wetters stiegen auch die Zahlen kontinuierlich an.“

