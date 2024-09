Besprüht und beschmiert: Sind an den Haltestellen in Zeitz Narrenhände am Werk?

Ist das Kunst oder kann das weg? Und wer schmiert so etwas hier hin? Das fragten Bürger am Schützenplatz und erklärten, dass sich sich ekeln, wenn sie hier auf den Bus warten müssen.

Zeitz/MZ. - In Zeitz wurden und werden die Bushaltestellen behindertengerecht umgebaut. Das freut jeden, denn es ist für alle bequemer. „Aber was nützt mir das, wenn ich mich schüttle, wenn ich die Haltestelle betrete“, schreibt M. Werner per Mail an die MZ. „Beschmiert, bekrakelt, einfach eklig. Man mag sich da nicht aufhalten.“ Und oft komme noch Müll hinzu oder es seien Scheiben zerstört.