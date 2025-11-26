Zeitz/MZ. - Wer möchte seinen Wunschzettel direkt an den Weihnachtsmann schicken? Das wünschen sich viele Kinder. Nur mit der Adresse ist es immer ein Problem.

Kein Problem, denn die Stadt Zeitz weiß, wohin die Post gehen muss und bietet Klein und Groß wieder diesen Service an: Das Weihnachtspostamt hat einen Briefkasten für Wünsche, Grüße und alles was Kinder dem Weihnachtsmann schon immer einmal mitteilen wollten, zur Verfügung gestellt. Egal also, ob gemalt oder geschrieben – Wünsche und Grüße an den Weihnachtsmann können bis zum Dienstag, 2. Dezember, in der Tourist-Information zu deren Öffnungszeiten in den roten Briefkasten eingeworfen werden.

Geöffnet ist Montag und Mittwoch 9 bis 14 Uhr, Dienstag, Donnerstag, Freitag 9 bis 18 Uhr und Samstag 9 bis 13 Uhr. Am 2. Dezember um 18 Uhr wird dann der Briefkasten geleert, so dass die Zuschriften den Weihnachtsmann auch schnell und ganz wichtig, rechtzeitig erreichen, verspricht die Stadtverwaltung. Und auf keinen Fall den Absender vergessen! Denn der Weihnachtsmann und seine Wichtel wollen ja auch alle Briefe bis zum Weihnachtsfest beantworten.