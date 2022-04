Besonderer Abschied in Zeitz: „SpielZeitz“ lädt zum Kinderfest am Roßmarkt ein

Ehe das Spielzeugfachgeschäft „SpielZeitz“ schließt, gab es am Samstag noch viele Angebote für Kinder. Was aber dennoch bleibt.

Zeitz/MZ - Das Glücksrad dreht sich, Mädchen und Jungen probieren sich an den Spielen aus, die Erwachsenen wärmen sich an Kaffee und Tee. Das Kinderfest am Roßmarkt in Zeitz trotzte den kalten Temperaturen und den Regenschauern. Vielleicht ließ sich auch deshalb die Sonne immer wieder blicken. „Wir wollten unbedingt noch einmal herkommen“, erzählt das Ehepaar Schneider. „Es ist so schön, wenn für die Kinder etwas angeboten wird.“