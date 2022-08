Besondere Geschichte(n) aus dem Museum Schloss Moritzburg Zeitz

Zeitz/MZ - Was sagt eigentlich das Deutsche Kinderwagenmuseum in Zeitz zum „Kinderwagenstreit“? Der entbrannte, als ein Heimatforscher die Bedeutung von Ernst Albert Naether als Begründer der Kinderwagenindustrie in Zeitz infrage stellte. Die Leiterin des Schlossmuseums Moritzburg, in dem sich das Kinderwagenmuseum befindet, Kristin Otto beantwortet diese Frage. Sie gab Angelika Andräs aber auch Antwort auf andere Fragen. Zum Beispiel, wie es mit dem Ausbau des Schaudepots aussieht.