Schlosskapelle in Droyßig

Droyssig/MZ. - Die in diesem Jahr fertig sanierte Schlosskapelle in Droyßig kann endlich als offenes Denkmal besichtigt werden. Und zwar zu den Öffnungszeiten des nahen Büros der Gemeinde Droyßig sowie nach vorheriger telefonischer Anmeldung auch über den Heimatverein. Darauf einigten sich in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates sämtliche Mitglieder. Selbstverständlich war dieses Votum allerdings nicht. Denn zuvor entbrannte eine heiße Diskussion, vor allem zwischen Bürgermeisterin Evelyn Billing (parteilos) und Ralf Kannegießer (UBiD), der auch Koch und Eventgestalter im Restaurant „Landhaus Schloss Droyßig“ ist.