Zeitz/MZ - Das frisch sanierte Ernst-Thälmann-Stadion in Zeitz wird aller Voraussicht nach ab dem kommenden Jahr in der Hand des 1. Fußballclubs (FC) Zeitz liegen. Zumindest was den Betrieb angeht. Denn der Zeitzer Stadtrat hat sich im nichtöffentlichen Teil seiner jüngsten Sitzung in einer Grundsatzentscheidung mit großer Mehrheit dafür ausgesprochen.

„Nur einige wenige Ratsmitglieder haben sich enthalten oder dagegen ausgesprochen. Ähnliche Zustimmungen hat es aber ja auch schon vorher in den beratenden Ausschüssen gegeben“, erklärte der Stadtratsvorsitzende Ulf Altmann (CDU) gegenüber der MZ.So ist der Weg frei für den 1. FC, eine gemeinnützige Betreibergesellschaft für das Stadion zu gründen. Das soll auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung, die um den Jahreswechsel herum stattfinden soll, geschehen. „Wir brauchen ja vier Wochen Ladungsfrist und einen passenden Termin. Aber ich bin zuversichtlich, dass es auch hier eine breite Zustimmung unter unseren über 300 Mitgliedern geben wird“, sagt der für Wirtschaft beim Club zuständige Vizepräsident Uwe Kraneis.

Denn eines ist klar: Diese Übertragung und die damit verbundene Gründung der gemeinnützigen Betreibergesellschaft birgt für alle Beteiligten klare Vorteile: Die Stadt Zeitz würde sich die Betriebskosten in fünfstelliger Euro-Höhe sparen und der 1. FC Zeitz wäre breiter in seinem Tun und Handeln aufgestellt. „So eine Gesellschaft bietet ganz neue Perspektiven und Möglichkeiten für uns, aber wir betreten natürlich auch Neuland“, spricht Kraneis von einem gelebten Strukturwandel. Gefördert aus öffentlicher Hand hat der Club dazu für 11.000 Euro ein Konzept erarbeiten lassen. Darin geht es um den „Aufbau eines Inklusionsbetriebs in der Garten- und Landschaftspflege“.

Die neue Betreibergesellschaft soll so nicht nur gemeinnützig, also nicht auf Gewinn ausgerichtet sein, sondern vor allem behinderten Menschen eine Arbeit geben. „Wir brauchen neben einem Geschäftsführer bestimmt fünf, sechs Angestellte, die sich vor allem um die Pflege des Stadiongeländes kümmern“, so Uwe Kraneis. Dieses inklusive Konzept habe den Stadtrat mit überzeugt, wie Ulf Altmann bestätigte. „Außerdem weiß der Club ja am Besten, worauf es beim Stadion ankommt. So einen ähnlichen Vertrag haben wir ja schon mit Jodan Kamae für die Klinkerhallen geschlossen und sehr gute Erfahrungen gemacht“, sagt der Ratsvorsitzende. Und neben Fußball und anderem Sport könne es im Ernst-Thälmann-Stadion sicher durchaus auch mal kulturelle Veranstaltungen wie Konzerte geben.

Der 1. FC Zeitz ist jetzt schon auf der Suche nach Menschen mit Handicap, die sich nach Möglichkeit mit dem Garten- und Landschaftsbau auskennen. Uwe Kraneis geht davon aus, dass die neue Betreibergesellschaft nach ihrer Gründung im ersten oder im zweiten Quartal operativ an den Start gehen könne. „Zuvor brauchen wir aber noch die Zustimmung des Integrationsamtes des Landes Sachsen-Anhalt, sowie von der Organisation Aktion Mensch, die uns nach Möglichkeit auch unterstützen könnten“, sagt der Vizepräsident. Finanzielle, aber auch organisatorische Unterstützung werde es auf alle Fälle von der Stadt Zeitz geben, so Kraneis.