Berühmtester Weihnachtsmann von Zeitz schnarcht in der Innenstadt

Zeitz/MZ - Er ist vermutlich der berühmteste Weihnachtsmann der Stadt: Die gesamte Adventszeit verschläft er schnarchend in der Fußgängerzone. Goldschmiedemeister Andreas Otto hat vor seinem Haus am Roßmarkt in Zeitz, in dem sich auch sein Uhren- und Schmuckfachgeschäft befindet, ein Plätzchen für ihn. Schon viele Jahre kann sich der schnarchende Geselle dort vor den Anstrengungen am Heiligabend ausruhen. Wenn Otto dann am 24. Dezember sein Geschäft schließt und selbst mal Feiertage hat, dann weckt er ihn auf. Ab und an muss er das einem besorgten Kind auch versprechen.

