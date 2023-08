Wachsende Unzufriedenheit in Mitteldeutschland Bergarbeitermarsch von 1923: Aufgebrachte Menge stürmt Gefängnis in Zeitz und befreit Straftäter

Teil 2: Die Stimmung wurde im August 1923 in ganz Deutschland aggressiver. Auch an der Weißen Elster wurde gestohlen und geplündert. Was in jenen Tagen genau geschah.