Zeitz/MZ - Ein Trio hat am Donnerstagabend in Zeitz etwa 30 Liter Benzin aus einem Pkw abgezapft. Wie die Polizei mitteilte, waren die drei Diebe beobachtet worden, wie sie in der Robert-Schumann-Straße an dem Pkw hantierten. Die Augenzeugen alarmierten die Polizei, die jedoch erst eintraf, als das Trio bereits die Flucht ergriffen hatte.