Der Ausverkauf läuft im beliebten Modegeschäft BStone in der Zeitzer Innenstadt: Wie der Entschluss bei Inhaber Sven Bernstein gewachsen ist und was das bedeutet.

Beliebtes Innenstadt-Geschäft schließt in Zeitz: Warum es das BStone bald nicht mehr gibt

Sven Bernstein gibt sein Geschäft BStone auf dem Zeitzer Roßmarkt auf.

Zeitz/Mz. - Es stimmt, was großformatig zu lesen ist: Wir schließen. Alles muss raus! Ausverkauf im BStone-Modeshop am Roßmarkt. Noch ein paar Tage, maximal Wochen, dann ist wieder ein Geschäft in der Zeitzer Innenstadt Geschichte, steht ein weiterer Laden leer. Doch für Inhaber Sven Bernstein ist es die richtige und folgerichtige Entscheidung.