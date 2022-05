Bekommt Droyßig seinen ersten Kreisel?

Droyssig/MZ - Wird es in Droyßig in Zukunft den ersten Kreisverkehr geben? Nötig wäre dieser, nach Meinung von Verbandsgemeinde-Bürgermeister Uwe Kraneis (parteilos), an der Kreuzung vor den CJD-Schulen. Hier treffen mit der Zeitzer, der Camburger und der Wilhelm-Kritzinger-Straße, sowie Am Predel und der Einfahrt zur Verwaltung gleich fünf Wege direkt aufeinander.