Eine Woche lang stehen Musik, Sport und Spaß auf dem Programm in dem Ort im Droyßiger-Zeitzer Forst. Was für die jüngsten Besucher geplant ist.

Bekanntes und beliebtes Kinderfest in Ossig geht wieder los

Tradition: Kinder am Grab von Johann-Gottlob Rößler

Ossig/MZ - Einer der Höhepunkte im kulturellen Sommer in der Zeitzer Region ist sicherlich das Kinderfest in Ossig. Am Samstag ist es wieder soweit, dann startet die mittlerweile 159. Auflage. Selbst zwei Weltkriege und zuletzt die Corona-Pandemie konnten das traditionelle Ereignis nicht stoppen.