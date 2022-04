Beim Seniorenschwimmen in Zeitz steht an erster Stelle Spaß

Zeitz/MZ - Seit dem Januar 2006 leitet Siegfried Helder aus Kayna nun schon das Seniorenschwimmen beim Zeitzer DRK. Und er blickt zurück auf viele gemeinsame Erlebnisse mit seinen Schwimmfreunden: Nicht nur an viele Stunden Wassergymnastik mit Schwimmnudel und Brett erinnert er sich mit Freude, sondern besonders auch an die gemeinsamen Ausflüge in den Sommermonaten, wo das wöchentliche Treffen in der Zeitzer Schwimmhalle nicht stattfindet.