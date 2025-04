Oberbürgermeister Christian Thieme schüttelte vor dem Beginn viele Hände. Auch in den Ortschaften wurde geputzt. Warum es in der Kramerstraße am Sonntag weitergeht.

Beim Frühjahrsputz rücken Zeitzer den Dreckecken in der Stadt zu Leibe: Wer alles dabei war

Sauberkeit in Zeitz

Zeitz/MZ. - Der Platz vor dem Zeitzer Rathaus füllte sich am Samstagmorgen sehr schnell. Als Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU) zum Frühjahrsputz kam, musste er viele Hände schütteln. Und erfuhr, dass die Greifzangen zum Müllaufsammeln nicht reichen.

Was ein gutes Zeichen war. Denn es gibt 40 solcher Zangen und alle waren schon ausgegeben, als immer noch Leute kamen. Am Ende waren es mehr als 70, die mit anpacken wollten, Zeitz von Müll und Unrat zu befreien. Gekommen waren Jung und Alt, die Pfadfinder und sehr viele Ukrainer. „Es ist selbstverständlich, dass wir mitmachen“, meinte eine von ihnen lachend. „Es ist ja gut für die Stadt, was wir hier tun.“

Insgesamt, meinte Susanne Schulze, Mitarbeiterin im Zeitzer Ordnungsamt, dürften es locker 120, 130 sein. „Kayna putzt, Würchwitz putzt“, zählte sie auf. Und einige private Initiativen gab es am Samstag auch noch. Und eine Initiative der Friedrich-Ebert-Stiftung. Die hatte aufgerufen, die Kramerstraße schick zu machen, damit der Hopfen kräftig wachsen kann. Und wer noch mit helfen will: Am Sonntag (6. April) ist dort noch einmal ab 11 Uhr Putz- und Pflanzaktion.