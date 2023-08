Im Raum Zeitz wurden am Wochenende ein Pkw- und ein Radfahrer ertappt, die im Rausch unterwegs waren.

Bockwitz/Grana/MZ - Weil er es auf einen Atemalkoholwert von 2,69 Promille brachte, musste Samstagabend bei Zeitz ein 51-Jahre alter Pkw-Fahrer seine Autofahrt beenden. Wie eine Sprecherin der Polizeiinspektion Halle mitteilte, sei der Mann gegen 19.15 Uhr „im Bereich Bockwitz“ gestoppt worden. Der Führerschein des Mannes wurde einbehalten. Zudem musste er zur Blutprobenentnahme. Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wird jetzt zudem gegen einen 44-jährigen Radfahrer ermittelt, der am frühen Sonntagmorgen in Grana gestellt wurde. Laut Polizeimitteilung hatte es der Mann bei einer Kontrolle vor Ort auf zwei Promille Atemalkoholgehalt gebracht. Das hatte unter anderem zur Folge, dass der Mann zur Blutprobenentnahme in ein Krankenhaus musste.