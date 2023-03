Der Vorsitzende des Fördervereins legt sein Amt nieder. Was er alles so erlebt hat.

Droyssig/MZ - „Ich habe es gern gemacht, sonst wäre ich nicht so lange dabei geblieben. Aber jetzt ist langsam die Luft raus“, sagt Reinhard Wetzel. Der 61-Jährige ist noch bis zu diesem Sonnabend der Vorsitzende des Feuerwehrvereins in Droyßig. Dann findet ab 16 Uhr im Gerätehaus an der Zeitzer Straße die Jahresversammlung mit Neuwahlen statt. Wetzel wird sich dieser nicht mehr stellen. „Wir brauchen jetzt jüngere Leute, die die Verantwortung übernehmen wollen. Aber es gibt auch Interessenten“, sagt er. Neben ihm wird auch Kassenwart Andreas Huhnstock aus gesundheitlichen Gründen sein Amt niederlegen. Und Uwe Heinicke war 20 Jahre lang Wetzels Stellvertreter, will aber als Kassenprüfer noch ein bisschen weitermachen.