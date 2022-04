Bei Bauarbeiten in Zeitz ist eine Grabensohle eingebrochen

Bei Bauarbeiten in der Neuen Straße von Zeitz ist eine Grabensohle eingebrochen. Welche Gefahren Anwohner sehen und was Stadt und Bergamt sagen.

Die Neue Straße in Zeitz wird grundhaft ausgebaut. Baggerfahrer Michael Grund ist dabei besonders achtsam.

Zeitz/MZ - Lebensgefahr auf der Baustelle? Bernd Fritzsche und Wolfgang Schröder zumindest halten es nicht für unmöglich, dass es im Rahmen des grundhaften Ausbaus im Bereich der Neuen Straße und der Nordstraße in Zeitz zu verhängnisvollen Unfällen kommt. Dabei, so die Männer, die jeweils in einer der beiden Straßen wohnen, können Menschen wie Häuser zu Schaden kommen, weil plötzlich der Erdboden absackt.