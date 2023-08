Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Kayna/MZ - Fast 30 Grad Hitze und herrlicher Sonnenschein, doch das Waldbad in Kayna ist geschlossen. Es fehlt Wasser und keiner weiß, wann es wieder öffnen kann. Was ist in Kayna passiert? Am Montag und vermutlich noch einmal am Dienstag gab es unschöne Ereignisse. Unbekannte drangen in das Badgelände ein, schmissen faustgroße Steine und zahlreiche Stöcke in das Becken. Der größte Schaden entstand jedoch als ein Schieber geöffnet wurde und sehr viel Wasser aus dem Becken floss. Augenzeugen sprechen gegenüber der MZ von mehreren Hundert Kubikmeter Wasser. Denn das Becken ist zirka 50 Meter lang und 30 Meter breit. „Da hat jemand genau gewusst, was er tut. Um an der Technik zu schrauben, muss man sich in den örtlichen Gegebenheiten und in der Technik auskennen“, sagt Gunar Kluge aus Kayna. Im Ort verbreitet sich die Nachricht wie ein Lauffeuer. „Ich habe den Eindruck, dass hier jemand mit Absicht unser schönes Waldbad ruinieren will“, fährt Kluge fort. Das Bad kann auch am Mittwoch bei herrlichem Sonnenschein nicht öffnen, denn es wird aus einem natürlichen Brunnen gespeist und das Wasser fließt nicht so schnell nach.