Beamte werden wegen Lärms in der Nacht in die Zeitzer Rosa-Luxemburg-Straße gerufen

Polizeieinsatz in Zeitz

Die Polizei wurde wegen Lärmbelästigung in der Nacht zum Soinntag in die Rosa-Luxemburg-Straße in Zeitz gerufen.

Zeitz/MZ/and - Erst ging es um ruhestörenden Lärm, dann wurde ein Angriff auf Polizeibeamte daraus. Die waren in der Nacht zum Sonntag kurz nach Mitternacht in die Rosa-Luxemburg-Straße in Zeitz gefahren.

In einer Wohnung wurde laute Musik abgespielt, so die Polizei. Die alkohlisierte Frau, die die Polizisten antrafen, wollte ihre Personalien ebenso wenig herausgeben, wie die Bluetoothbox. Die Frau attackierte die Beamten, so dass ihr Handschellen angelegt wurden.

Auf der Dienststelle konnte die Identität geklärt werden. Das aggressive Verhalten setzte sich hier aber laut Polizei weiter fort. Gegen die Frau wurde Anzeige erstattet.