Baustoffmangel bremst Arbeiten im Bahnhof Zeitz aus

Zeitz/MZ - Türen fehlen bei der Sanierung des Bahnhofs in der Zeitzer Baenschstraße. Der Baustoffmangel als Folge der Corona-Pandemie schlägt mit nicht unerheblichen Folgen zu. Denn offensichtlich sind nicht nur Holz, Stahl und Dämmstoffe knapp. Auch bei Fenstern und Türen bestehen Engpässe. Das hat bereits zur Folge, dass der geplante Einzug der Stabsstelle Strukturwandel nicht wie geplant am 1. Juli erfolgen konnte. „Die Lieferzeiten sind so katastrophal, wir warten wochenlang auf Fenster, Türen oder Glaswände“, sagte Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU).

