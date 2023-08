In Zeitz und Umgebung wird gebaut und es gibt drei Umleitungen. Auf der B 180 steht eine Ampel und die ausgewiesene Strecke ist fast dreimal so lang wie normal.

Zeitz/MZ - Rund um Zeitz schießen in diesen Tagen Baustellen und Umleitungen wie Pilze aus dem Boden. Die markanteste Umleitung betrifft die B 180. Der Kreisel in Zeitz vor der Kalkstraße bekommt Fußgängerüberwege und die Einfahrt in die Weberstraße ist gesperrt. Die offizielle Umleitung ist 18 Kilometer lang. Wer sich auskennt, folgt dieser nicht. Man nimmt im Kreisel einfach die nächste Ausfahrt und kommt über den Steinsgraben ins Zentrum. Auch über die Karl-Liebknecht-Straße oder die August-Bebel-Straße kommt man in die Stadt. Wer aus Richtung Meuselwitz kommt und zum Klinikum oder zu Supermärkten will, hat keinerlei Beeinträchtigung.