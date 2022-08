Baustelle in der Bahnhofshalle in Zeitz erhält Videoüberwachung

Zeitz/MZ - Schließt der erst im April eröffnete Fahrkartenverkauf im Zeitzer Bahnhof demnächst wieder seine Pforten? „Nein“, sagt Gerhard J. Curth, Präsident des Bundesverbandes Deutscher Bahnkunden, der die DRE Bahnverkehr GmbH mit dem Ticketverkauf in Zeitz beauftragt hat, auf Anfrage der MZ. Damit widerspricht er in Zeitz kursierenden Gerüchten. Allerdings bestätigt der Mann vom Bahnkundenverband, dass es in der Vergangenheit während der Schließzeiten des Schalterraumes Angriffe auf den Fahrkartenverkauf gegeben hat. Deshalb, so die Stadt als Eigentümerin des in Sanierung befindlichen Hauses, werde in diesen Tagen Videotechnik zur Überwachung der Baustelle in der Bahnhofshalle installiert. Wie Stadtsprecherin Sophie Schlehahn auf Anfrage mitteilte, sei die Installation bereits beauftragt. „Wir erwarten die Lieferung jeden Tag“, sagte sie Freitag. Installiert werden solle eine Baustellenkamera jenes Typs, der bereits auf der Baustelle der ehemaligen Kinderwagenfabrik Zekiwa arbeitet.