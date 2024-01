In der Weberstraße in Zeitz laufen seit Dienstagmorgen Bauarbeiten. Ein Fehler in einem Stromkabel muss beseitigt werden.

Baustelle behindert Verkehr in der Weberstraße in Zeitz: Fahrbahn halbseitig gesperrt

Zeitz/MZ - Seit Dienstagmorgen ist die Weberstraße in Zeitz im oberen Teil halbseitig gesperrt. Hintergrund sind Bauarbeiten, um einen Fehler an einem in der Erde liegenden Stromkabel zu beseitigen. Dieser Fehler, so teilten die Zeitzer Stadtwerke bereits am Montagnachmittag mit, habe keinerlei Auswirkungen auf die Stromversorgung im Zeitzer Stadtgebiet, werde aber aus Sicherheitsgründen repariert.

Die halbseitige Sperrung der Weberstraße beginnt kurz nach dem Kreisverkehr am Kalktor in Richtung Schützenstraße. Die Stadtwerke gehen davon aus, dass die Bauarbeiten und die damit verbundene Sperrung etwa zwei Tage andauern. Betroffen von der Sperrung ist nicht nur die Fahrbahn, sondern auch der angrenzende Gehweg.