Am Montag beginnt der Bau auf der Bundesstraße zwischen Bornitz und Reuden

Die B2 ist ab dem Montag, 3. April zum Teil gesperrt. Dieses Hinweisschild steht in Reuden.

Bornitz/MZ - Große Schlaglöcher, Bodenwellen und kaputte Straßenränder - die Bundesstraße 2 weist seit Jahren viele Schäden auf. Am Montag soll eine Sanierung in zwei Abschnitten beginnen. „Es wird höchste Zeit, dass sich was tut. Ich hoffe, dass es kein Flickwerk wird, sondern eine ordentliche Sanierung“, sagt Roger Stielke (parteilos), Ortsbürgermeister von Bornitz und spricht vielen Anwohnern aus dem Herzen.