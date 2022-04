Baustart bei Theißen: Welche Verkehrseinschränkungen auf Zeitzer zukommen

An der Kreuzung bei Theißen werden Pfosten aus der Erde gezogen, an denen bisher eine Leitplanke geschraubt war.

Theissen/Zeitz - Zurück in die Vergangenheit: Anwohner der Zeitzer Straße in Theißen fühlen sich seit Montag in das Jahr 2019 zurückversetzt. Und zwar konkret in jene Zeit, in der die neu gebaute Ortsumfahrung noch nicht für den Verkehr freigegeben war. Damals war die Zeitzer Straße eine Hauptverkehrsstraße. Heute, so Rainer Frommhold und Doris Gabriel, sei sie es beinahe wieder.