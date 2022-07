Baumriesen und Grabmale: Architektin stellt Konzept für Goethepark in Zeitz vor

Behutsamer Umgang mit der Historie und neue Elemente, so könnte die Gestaltung des Goetheparks in Zeitz aussehen. Warum das Theater eine Rolle spielt.

Zeitz/MZ - Es gibt ein Gestaltungskonzept für den Goethepark in Zeitz. Eines, das lässt sich nach der Vorstellung durch Sigrun Därr vom Büro Därr Landschaftsarchitekten Halle sagen, das der Bedeutung des Ortes gerecht wird. So, wie auch Sigrun Därr ausführte, ein Konzept, das aus dem Ort heraus entstanden ist und sich den Fragen stellt: Was braucht die Stadt? Was braucht der Park? „Wir haben hier einen wunderbaren Baumbestand, ein Raumangebot, in dem das historische Erbe unbedingt erhalten bleiben muss“, so Därr.