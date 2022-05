Grüne Lungen für Zeitz Bäume, Quelle und viel Grün: Das Knittelholz am Stadtrand von Zeitz ist beliebt bei Erholungssuchenden

Das Knittelholz ist das Wandergebiet in Zeitz schlechthin. Der Schluchtenwald bietet viel Abwechslung. Was das Gebiet so anziehend macht.